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      Телефонный террорист остановил поезд в Глазове и избежал наказания

      13:57, 10 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      13:57, 10 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      320
      0
      #Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#телефон\n#телефонный звонок
      Фото: pixabay.com
      320
      0

      Инцидент произошел еще в ноябре 2015 года.

      Глазов. Удмуртия. Глазовский районный суд Удмуртии вынес приговор 39-летнему телефонному террористу из Свердловской области. Как сообщает пресс-служба учреждения, мужчина ехал в электропоезде сообщением «Киров-Глазов» и два раза позвонил в дежурную часть разных отделений полиции со словами «Все заминировано».

      Инцидент произошел в ноябре 2015 года.

      Уголовное дело в отношение него возбудили по части 1 статьи 207 УК России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Судебная экспертиза показала, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством.

      Суд освободил его от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа.

      13:57, 10 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      320
      0
      #Ижевск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#телефон\n#телефонный звонок
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