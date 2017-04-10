Телефонный террорист остановил поезд в Глазове и избежал наказания

Инцидент произошел еще в ноябре 2015 года.

Глазов. Удмуртия. Глазовский районный суд Удмуртии вынес приговор 39-летнему телефонному террористу из Свердловской области. Как сообщает пресс-служба учреждения, мужчина ехал в электропоезде сообщением «Киров-Глазов» и два раза позвонил в дежурную часть разных отделений полиции со словами «Все заминировано».

Инцидент произошел в ноябре 2015 года.

Уголовное дело в отношение него возбудили по части 1 статьи 207 УК России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Судебная экспертиза показала, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством.

Суд освободил его от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа.