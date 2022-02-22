Беспилотники лесоохраны Удмуртии совершили пробные вылеты

Ижевск. Удмуртия. Беспилотная авиация лесной охраны Удмуртии совершила пробные вылеты. Специалисты предприятия «Удмуртлес» провели приемку дронов, которые будут использоваться для защиты зеленого фонда республики.

Напомним, уже в марте леса республики возьмут под охрану беспилотников. Как рассказали «Сусанину» в пресс-службе Минприроды республики, на вооружение предприятия «Удмуртлес» приняты 7 дистанционно управляемых летательных аппаратов, из них 6 самолетного типа и один квадрокоптер.

Крылатые БПЛА способны без подзарядки находиться в воздухе до 4,5 часа и пролетать до 500 км. Данные с видеокамер дронов будут поступать операторам наземных станций в Сарапуле и Шарканском районе.

Легкие авиасистемы планируется использовать в первую очередь для раннего обнаружения очагов возгорания на лесных территориях, выявления и пресечения незаконных рубок и контроля за работой официальных заготовителей.

Кроме того, дроны будут применяться при проведении лесоучетных работ и в мероприятиях по восстановлению лесного фонда. С помощью мультиспектральных камер возможно обследовать вновь засаженные участки.

По цветовой гамме на снимках специалисты могут определить фотосинтетическую активность листьев, контролировать стадии роста деревьев, выявлять зараженные растения, а также определять засушливые либо заболоченные участки леса. Это поможет спланировать дополнительные лесоустроительные работы в проблемных зонах и уменьшить процент гибели молодых деревьев.