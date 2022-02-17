Леса Удмуртии защитят от браконьеров с помощью беспилотников

Ижевск. Удмуртия. Лесной фонд Удмуртии проконтролируют с помощью беспилотников. Летательные аппараты будут проводить мониторинг на всей территории региона. Об этом 17 февраля журналистам сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов.

Как рассказал министр, на вооружение Минприроды Удмуртии поступят 4 воздушных дрона, 3 из них крылатого типа и один квадрокоптер, оснащенные онлайн-камерами. Радиус действия БПЛА составит от 50 до 100 км, что позволит контролировать всю территорию республики.

Данные с беспилотников будут поступать диспетчерам двух наземных станций наблюдения, один стационарный пост откроют в Сарапуле, передвижной пункт слежения на базе автомобиля КамАЗ заработает на территории Шарканского района.

Спектр применения БПЛА обширен. Это и выявление лесных пожаров, борьба с браконьерами и «черными» лесорубами, охрана объектов животного мира, а также контроль за деятельностью лесозаготовительных и добывающих предприятий.

Предполагается, что как минимум два беспилотника будут постоянно находиться в воздухе, рассказал Денис Удалов. В перспективе группировку дронов планируется увеличить, а к их управлению подключить не только операторов, но и искусственный интеллект.

Ориентировочно дроны заступят на дежурство с 15 марта.