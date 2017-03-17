Победителей российского конкурса стартапов наградили в Воткинске

Молодым ученым вручили денежные гранты.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске наградили лауреатов конкурса Фонда содействия инновациям. Молодым ученым, разработчикам из Удмуртии вручили денежные гранты в четверг, 16 марта.

Их обладателей выбрали в пяти направлениях: «информационный технологии», «медицина будущего», «современные материалы и технологии их создания», «новые приборы и аппаратные комплексы», «биотехнологии».

Общий призовой фонд победителям конкурсов из Удмуртии составил в 2016 году 100 млн рублей, софинансирование из бюджета республики – 4 млн рублей.

В номинации «Молодежный инновационный проект «УМНИК» самые крупные гранты в 500 тыс. рублей от фонда и 70 тыс. рублей от Удмуртии получили:

- Андрей Куликов – за разработку методик синтеза хелатных комплексов с аминокислотами и оценка их влияния на организм животных при использовании в качестве кормовых добавок;

- Дарья Некрасова – за разработку 3D-тренажера височной кости для обучения техники операций;

- Алсу Хаматова – за разработку цементных композиций с применением электросталеплавильного шлака;

- Андрей Шишов – за разработку установки для выявления нарушений изоляции, в системе электроснабжения с изолированной нейтралью;

- Илья Шутов – за разработку отечественного аналога композитного материала на основе алюминиевых сплавов.

Здесь же интересный проект навигации для слепых и слабовидящих людей «Умный ботинок» представила Суфия Каптикова из Ижевска. Это обычный ботинок, который с помощью ультразвуковых и инфракрасных датчиков помогает людям ориентироваться в пространстве.

«Ультразвуковые датчики определяют расстояние до препятствия, инфракрасные - неровности на дороге. Когда он видит препятствие с правой стороны, он сервоприводом тихонечко бьет по ноге, сообщая, что препятствие сейчас справа. Если я приложу руку с левой стороны, он видит, что препятствие слева и бьет с другой стороны. Если я приложу прямо перед ботинком, он бьет с двух сторон», - сказала Каптикова.

Молодых стартаперов наградили в Воткинске В Воткинске наградили лауреатов конкурса Фонда содействия инновациям. Молодым ученым, разработчикам из Удмуртии вручили денежные гранты в четверг, 16 марта. Их обладателей выбрали в пяти направлениях: "информационный технологии", "медицина будущего", "современные материалы и технологии их создания", "новые приборы и аппаратные комплексы", "биотехнологии".

Идея создать «умный ботинок» пришла ей после общения со слепым человеком, который ходил с собакой-поводырем, содержать и учить которых достаточно дорого.

Сейчас Суфия Каптикова сотрудничает с библиотекой слепых, где уже провели тестирование ботинок и предложили ряд улучшений.

«Они предложили упаковать все провода так, чтобы они были съемные, чтобы можно было не только на зимний вариант обуви надеть, но и на летние сандалии, и на сапоги, и чтобы это выглядело эстетично. Плюс к этому они попросили сделать нас возможность видеть шлагбаумы, которые есть перед человеком и сделать маяки, которые бы позволили ориентироваться в пространстве в комнате, в помещении», - сказала Каптикова.

В других номинациях крупные гранты получили:

ООО «РАЦИО+ (Воткинск) – за разработку технологии серийного производства стартерного комбикорма для телят с использованием отходов пищевой промышленности, в номинации «Мой первый грант, поддержка начинающий малых инновационных компаний «СТАРТ», 3 млн рублей от фонда и 140 тыс. рублей;

ООО НПО «Компания «Авис» - за расширение рынка сбыта инновационных импортозамещающих линий розлива молочной продукции, в разделе «Коммерциализация. Поддержка малых компаний с целью расширения производства своей инновационной продукции», 15 млн рублей;

ООО «СТМ», - «Развитие – НТИ», за поддержку малых инновационных компаний в рамках национальной технологической инициативы», 19 млн 999 тыс. 448 рублей.