Ни костылей, ни тонометра: в ФАПах Можгинского района не оказалось оборудования для первичной помощи

Можга. Удмуртия. Фельдшерско-акушерские пункты Можгинского района Удмуртии оснастят необходимым медицинским оборудованием. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

В районный суд обратился прокурор с иском к Можгинской райбольнице. Суд установил, что в ФАПах Можгинского района отсутствует медицинское оборудование, которое является необходимым для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению.

Суд обязал ответчика до 31 декабря 2026 года оснастить фельдшерско-акушерские пункты района медицинским оборудованием, а именно: костылями, аппаратом для измерения артериального давления, пузырём для льда, электрокардиографом портативным 3- или 6-канальным.