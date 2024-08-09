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Ни костылей, ни тонометра: в ФАПах Можгинского района не оказалось оборудования для первичной помощи

16:25, 09 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Ни костылей, ни тонометра: в ФАПах Можгинского района не оказалось оборудования для первичной помощи
16:25, 09 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
76
0
#Можгинский район\n#ФАП
Фото: Kandinsky 3.1
76
0

Суд обязал районную больницу оснастить пункты всем необходимым до года 2026 года.

Можга. Удмуртия. Фельдшерско-акушерские пункты Можгинского района Удмуртии оснастят необходимым медицинским оборудованием. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

В районный суд обратился прокурор с иском к Можгинской райбольнице. Суд установил, что в ФАПах Можгинского района отсутствует медицинское оборудование, которое является необходимым для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению.

Суд обязал ответчика до 31 декабря 2026 года оснастить фельдшерско-акушерские пункты района медицинским оборудованием, а именно: костылями, аппаратом для измерения артериального давления, пузырём для льда, электрокардиографом портативным 3- или 6-канальным.

16:25, 09 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
76
0
#Можгинский район\n#ФАП