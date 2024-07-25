В Дебёсскую больницу поступило два кольпоскопа

Дебёсы. Удмуртия. В Дебёсскую больницу Удмуртии поступило два кольпоскопа. Оборудование разместили в женской консультации и хирургическом отделении. Об этом сообщил глава района Андрей Иванов в соцсетях.

Прибор используют гинекологи для осмотра пациенток. С помощью линз кольпоскоп увеличивает исследуемую область в десятки раз, позволяя специалисту выявить заболевание на ранней стадии и оперативно назначить лечение.

Андрей Иванов отметил, что в этом году запланирована поставка и другого медоборудования, в том числе фетальных кардиомониторов, позволяющих рассмотреть сердце плода в утробе матери. Помимо этого, в кабинете ЛОРа установят ринофарингоскоп, а эндоскопический кабинет пополнится автоматической дезинфицирующей мойкой.

«Также ждем электрохирургический инструмент, СМАДы, два холтера и новый 12-канальный электрокардиограф», — написал дебёсский глава.