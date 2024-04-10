Более 6 000 случаев ожирения выявили у жителей Удмуртии в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2023 году впервые было выявлено более 6 тысяч случаев ожирения. Как сообщает пресс-служба Минздрава республики, с 8 по 14 апреля в России проходит неделя подсчёта калорий.

Благодаря диспансеризации и профилактическим осмотрам врачи смогли охватить большее количество людей и при выявлении у пациентов избыточной массы тела дать свои рекомендации по здоровому и правильному образу жизни. Лишний вес — это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, болезни опорно-двигательного аппарата. Возможность регулярной проверки своего здоровья есть у каждого гражданина страны.

Средняя суточная норма калорий для женщин составляет 2 000 ккал, для мужчин — 2 500 ккал, минимальная — 1 200 ккал для женщин и 1 500 ккал для мужчин. Снижать показатели ниже этих чисел врачи не рекомендуют — организм начинает запасать питательные вещества «впрок».

Как отмечает главный внештатный диетолог Минздрава Удмуртии Ирина Белокрылова, подсчёт калорий — это больше психологическая и дисциплинирующая мера, которая помогает оценить правильность питания и понять, в какие моменты вы переедаете.

«Сейчас одинаковые наименования продуктов могут содержать разное количество калорий. Поэтому желающим снизить вес и привести себя в форму лучше думать об употреблении в пищу качественных продуктов и правильном их сочетании. А также — о физической активности. 10 000 шагов — это очень правильная акция. Нужно взять за привычку двигаться как можно больше. Расходовать энергию, которую получил с приёмом пищи», — говорит Ирина Белокрылова.