Водитель в Удмуртии отравился угарным газом и впал в кому

Ижевск. Удмуртия. Врачи ижевской горбольницы №6 поставили на ноги пациента, попавшего в больницу с тяжелейшим отравлением угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Сообщается, что 40-летний водитель из Мордовии попал в больницу Ижевска после того, как длительное время находился в автомобиле, где он использовал самодельную печку. Без сознания его обнаружили на трассе в закрытом автомобиле и экстренно доставили в токсикологическое отделение ГКБ №6.

Из-за острого отравления угарным газом в организме мужчины образовался яд — карбоксигемоглобин, который стал препятствием на пути кислорода к центральной нервной системе. Пациент впал в кому.

«Чтобы защитить головной мозг пациента от кислородного голодания, специалистами токсикологического отделения была проведена нейропротективная терапия. Вскоре мужчина вышел из комы, начал самостоятельно дышать», – рассказал заведующий токсикологическим отделением Алексей Мокрушин.

Уже на этом этапе в процесс лечения пациента включился инструктор ЛФК. С его помощью мужчина вновь учился садиться, есть и произносить отдельные звуки.

Продолжили лечение врачи неврологического отделения, где пациент получил сосудистую, гипотензивную и антиагрегантную терапию, в результате чего медики смогли стабилизировать состояние больного и улучшить его двигательные навыки. После этого к восстановлению мужчины подключились реабилитологи.

«Команде специалистов стационарного отделения медицинской реабилитации, которое было открыто в ГКБ №6 в феврале этого года, удалось ликвидировать двигательный дефицит и восстановить у пациента осознанную речь. К мужчине частично вернулась память, он ориентирован в месте и времени», – рассказал исполняющий обязанности заведующего отделением реабилитации Сергей Килин.

Сейчас врачи готовят пациента к выписке. Ему предстоит ещё один курс восстановительного лечения по месту жительства.