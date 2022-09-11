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В Удмуртии выявили 1100 новых случаев коронавируса

09:15, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
В Удмуртии выявили 1100 новых случаев коронавируса
09:15, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: ИА «Сусанин»
205
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Скончались два пациента.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки коронавирус подтвердился у 1100 жителей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики в своем телеграм-канале.
Госпитализация в ковид-стационары потребовалась 35 пациентам. В настоящее время из тех, кто лечится в ковидариях, 277 находятся в состоянии средней степени тяжести, 26 - в тяжелом, из них 7 подключены к ИВЛ. 
При этом в поликлиниках наблюдаются 5 303 человека. 
По данным на 11 сентября, скончались два пациента с коронавирусом - 82-летняя женщина и мужчина 44 лет. Выздоровели 209 пациентов, их выписали.
Вакцинироваться успели уже 702 304 жителя Удмуртии, при этом ревакцинировались - 221 776. 
09:15, 11 сентября, 2022
Анна Торхова
205
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус