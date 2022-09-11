В Удмуртии выявили 1100 новых случаев коронавируса

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки коронавирус подтвердился у 1100 жителей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики в своем телеграм-канале.

Госпитализация в ковид-стационары потребовалась 35 пациентам. В настоящее время из тех, кто лечится в ковидариях, 277 находятся в состоянии средней степени тяжести, 26 - в тяжелом, из них 7 подключены к ИВЛ.

При этом в поликлиниках наблюдаются 5 303 человека.

По данным на 11 сентября, скончались два пациента с коронавирусом - 82-летняя женщина и мужчина 44 лет. Выздоровели 209 пациентов, их выписали.

Вакцинироваться успели уже 702 304 жителя Удмуртии, при этом ревакцинировались - 221 776.