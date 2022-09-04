Количество заражений ковидом в Удмуртии превысило тысячу за сутки

Ижевск. Удмуртия. Медики Удмуртии выявили за истекшие сутки 1 076 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Напомним, днем ранее в республике положительные тесты на COVID-19 сдали 920 человек.

Среди заразившихся 134 ребенка до 14 лет и 132 гражданина старше 65 лет. Лечение в стационаре потребовалось 51 пациенту. С учетом вызываемого большинством актуальных штаммов легкого течения заболевания, данный показатель является наиболее важным, напомнили в Минздраве.

240 находящихся на лечении в ковид-центрах больных находится в состоянии средней тяжести, у 21 болезнь протекает тяжело, 6 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Выздоровел и выписан из больниц 901 пациент. Летальных случаев не отмечено .

Под медицинское наблюдение взяты 4 444 человека.

Иммунизацию от коронавируса прошли около 702 тыс. жителей Удмуртии, что составляет около половины населения региона. Более 561 тыс. получили второй компонент вакцины, свыше 213 тыс. привиты как минимум дважды.