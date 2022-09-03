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Ещё 920 случаев заражения ковидом выявили в Удмуртии

10:00, 03 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Ещё 920 случаев заражения ковидом выявили в Удмуртии
10:00, 03 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
632
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
632
0

Госпитализировать пришлось 42 человека.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали 42 человека. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики в субботу, 3 сентября.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 4 444 человека. После выздоровления из ковид-центров выписали 954 человека.

Летальных случаев нет.

За сутки в регионе выявили ещё 920 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших 96 детей до 14 лет и 159 граждан старше 65 лет.

Таким образом, всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 179 295 случаев ковида. 172 702 человека выздоровели, 4 057 скончались.

Вакцинировалось в республике 701 843 человека.

10:00, 03 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
632
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус