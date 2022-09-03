Ещё 920 случаев заражения ковидом выявили в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали 42 человека. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики в субботу, 3 сентября.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 4 444 человека. После выздоровления из ковид-центров выписали 954 человека.

Летальных случаев нет.

За сутки в регионе выявили ещё 920 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших 96 детей до 14 лет и 159 граждан старше 65 лет.

Таким образом, всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 179 295 случаев ковида. 172 702 человека выздоровели, 4 057 скончались.

Вакцинировалось в республике 701 843 человека.