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Вертолёт санавиации доставил девочку-подростка из Удмуртии в Москву

11:45, 30 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Вертолёт санавиации доставил девочку-подростка из Удмуртии в Москву
11:45, 30 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
467
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#санавиация
Фото: t.me/elvira_pinchuk
467
0

Борт был в пути семь часов с двумя дозаправками.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии несколько недель назад в результате несчастного случая девочка-подросток получила множественные травмы и была госпитализирована в Республиканскую детскую клиническую больницу. Как сообщила во вторник, 30 августа, в своём ТГ-канале вице-премьер Эльвира Пинчук, врачи спасли жизнь пациентки — стабилизировали состояние и провели множество хирургических операций.

«Накануне, как только позволило состояние пострадавшей, её перевезли в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Врачам НИИ предстоит оказать высокотехнологичную помощь, осложнённую особенностями повреждения костей черепа. Желаем девочке скорейшего выздоровления!» — написала Пинчук.

Она отметила, что вертолёт с бригадой врачей санитарной авиации вылетел в 07:30 с площадки первой РКБ, по пути дважды дозаправлялся в Нижнем Новгороде и под Владимиром. В Москву пациентку доставили в 14:40. Пилот и врачи вернутся в Удмуртию в этот же день, 30 августа.

11:45, 30 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
467
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#санавиация