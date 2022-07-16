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В Удмуртии госпитализировали с ковидом еще 6 жителей

09:21, 16 июля, 2022
Евгений Кандаков
В Удмуртии госпитализировали с ковидом еще 6 жителей
09:21, 16 июля, 2022
Евгений Кандаков
602
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#Удмуртия\n#здоровье\n#медицина\n#врачи\n#статистика\n#вакцинация\n#коронавирус
Фото: vk.com/rt_russian
602
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Заболевание диагностировали у 26 человек.

Ижевск. Удмуртия. Еще 26 новых случаев коронавируса зафиксировали в Удмуртии за минувшие сутки. 6 больных отправили в стационары, сообщает Минздрав республики в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

При этом 9 человек выздоровели и покинули ковид-центры.

В состоянии средней тяжести находятся 40 пациентов, 6 из них – в тяжелом, двое подключены к аппаратам ИВЛ.

Летальных случаев за минувшие сутки не отмечено.

Под наблюдением врачей в связи с легким течением заболевания находятся 798 человек.

Вакцинировано на данный момент 699 025 жителей региона. Из них 559 296 получили второй компонент.

09:21, 16 июля, 2022
Евгений Кандаков
602
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#медицина\n#врачи\n#статистика\n#вакцинация\n#коронавирус