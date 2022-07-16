В Удмуртии госпитализировали с ковидом еще 6 жителей

Ижевск. Удмуртия. Еще 26 новых случаев коронавируса зафиксировали в Удмуртии за минувшие сутки. 6 больных отправили в стационары, сообщает Минздрав республики в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

При этом 9 человек выздоровели и покинули ковид-центры.

В состоянии средней тяжести находятся 40 пациентов, 6 из них – в тяжелом, двое подключены к аппаратам ИВЛ.

Летальных случаев за минувшие сутки не отмечено.

Под наблюдением врачей в связи с легким течением заболевания находятся 798 человек.

Вакцинировано на данный момент 699 025 жителей региона. Из них 559 296 получили второй компонент.