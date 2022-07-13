Новую поликлинику построят в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле откроют новую поликлинику. Здание планируется возвести в районе городского железнодорожного вокзала до конца 2024 года. Об этом написал глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Новое четырехэтажное здание вместит в себя современный комплексный медицинский центр. Помимо кабинетов для терапевтов и врачей узких специальностей, здесь будут открыты отделения неотложной помощи, функциональной диагностики, эндоскопии, физиотерапии и реабилитации. Также в поликлинике оборудуют клинико-диагностическую лабораторию и центр амбулаторной онкологической помощи.

Лечебное учреждение оснастят компьютерным томографом, аппаратами ультразвукового исследования и другой медицинской техникой. Ее планируется получить в рамках поставок по национальному проекту «Здравоохранение».

За поликлиникой будет закреплено 23 тыс. жителей Сарапула, врачи смогут принимать до 500 пациентов в смену.

Напомним, сейчас завершается строительство новой детской поликлиники в Можге, ввод объекта в эксплуатацию намечен на октябрь 2022 года. Также по графику идет возведение здания для поликлинической службы Воткинской районной больницы.