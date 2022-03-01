Строительство новой поликлиники в Воткинске идёт по графику

Воткинск. Удмуртия. Строительство новой поликлиники Воткинской районной больницы идёт по запланированному графику. Как передаёт пресс-служба Минздрава Удмуртии, об этом сообщила вице-премьер республики Эльвира Пинчук, побывав в Воткинском районе.

«Строительство новой поликлиники было начато в 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Объём строительных работ — более 9,7 тысячи квадратных метров. Сегодня мы с командой Минздрава Удмуртии побывали на объекте, хочу сказать, что работы идут по утверждённому графику», — сообщила Пинчук.

Главный врач Воткинской районной больницы Алексей Бородулин рассказал, что на текущий момент строительные работы выполнены на 40%.

«В подвале производится заливка пола, закончили работы по разведению электропроводки. Начаты работы по черновой отделке на первом и втором этажах. Завершены работы по запуску теплового контура. Продолжается кирпичная кладка четвёртого этажа, то есть внешних и внутренних стен, частично сделано перекрытие. Объем финансирования по консолидированному бюджету составляет около 500 млн рублей», — отметил Бородулин.

Отметим, что мощности новой четырёхэтажной поликлиники рассчитаны на 630 посещений в смену. В медицинском учреждении планируется установить современное оборудование, общая стоимость которого составит свыше 135 млн рублей.

«Предусмотрена поставка цифровой маммографической системы c плоскопанельным детектором, цифровой флюорограф, цифровой рентген, аппарат УЗИ. В том числе впервые в поликлинике Воткинска должны появятся ЛОР-установка и видео-эндоскопическая стойка с колоноскопом. Новое оборудование, которое планируется установить в поликлинике, исключит перенаправление пациентов в другие медицинские учреждения и сократит время ожидания получения услуги. Например, ИФА-анализатор позволит делать анализы на гормоны и аллергенопробы, которые в учреждениях здравоохранения Воткинска в данный момент не производятся», — отметила Пинчук.

Напомним, действующая поликлиника №1 Воткинской районной больницы обслуживает более 64 тысяч человек. Она располагается в историческом здании «Красная больница» 1906 года постройки, которое является объектом культурного наследия Удмуртской Республики. Из-за недостатка площадей в одном кабинете размещаются по несколько специалистов. Кроме поликлиники в Воткинске, в рамках программы модернизации первичного звена в Удмуртии также строится детская поликлиника в Можге.