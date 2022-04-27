В управлении Роспотребнадзора по Удмуртии рассказали, как правильно выбрать мясо для шашлыка

Ижевск. Удмуртия. К дачному сезону специалисты рассказали жителям Удмуртии, как выбрать идеальное мясо для шашлыка. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Вкусный шашлык получается из мяса хорошего качества и грамотно подобранного маринада. Жителям советуют не покупать мясо на уличных лотках в местах несанкционированной торговли, с машин и вдоль дорог. Брать мясо лучше в магазине или на рынке, где контроль за качеством и эпидемиологическим благополучием осуществляют специалисты ветеринарно-санитарной лаборатории.

Самый достоверный способ определить свежесть мяса — надавить на него подушечкой пальца. Если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму, значит, кусок свежий. Что касается цвета, то он может быть от светло-красного до темно-бордового — это зависит от возраста животного. Однако на свежем мясе не должно быть обширных темных пятен: они появляются, когда продукт лежит более 24 часов при комнатной температуре. Стоит отказаться и от покупки мяса, которое имеет зеленоватый оттенок. Цвет жира не должен быть ярко желтым или бурым. На ощупь свежее мясо чуть влажное и гладкое. Запах у качественного куска должен быть приятным, иногда с легким ароматом молока.

Маринады на основе молочнокислых продуктов портятся быстрее, чем маринады из овощей и лимонного сока.

В Роспотребнадзоре советуют жарить шашлык не менее 5 – 7 минут. Готовность можно определить по прозрачному соку, выделяющемуся при надрезе, и равномерной окраске мяса внутри. У готового куриного шашлыка косточка должна стать серой, сухожилия равномерного белого цвета.

Подготовила: Юлия Хитрина