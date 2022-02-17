В районные больницы Удмуртии вновь начали приезжать врачи-кардиологи

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии возобновились выезды врачей-кардиологов в районные больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Проект «Кардиодесант» был создан для повышения качества и доступности медицинской помощи в городах и районах, а также для профилактики развития болезней системы кровообращения и снижения смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Первый в текущем году кардиодесант, состоящий из 6 специалистов Республиканского клинико-диагностического центра, побывал в Вавожской районной больнице. Врачи приняли около 60 детей и взрослых.

Также заведующая отделением медицинской профилактики, кардиолог РКДЦ Светлана Шабардина прочитала лекцию в районном доме культуры и районной администрации и провела профилактические консультации.

«Мы проводим наши акции с 2015 года и ездим по всем районам Удмуртии. В первую очередь, конечно, выезжаем туда, где наблюдается неблагополучная статистика по сердечно-сосудистым заболеваниям и смертности. Помогаем врачам и пациентам, проводим обследования, анкетирование, раздаем литературу», — рассказала Светлана Шабардина.

Заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук отметила, что такие выезды продолжатся в течение 2022 года. Следующий выезд запланирован на март, бригада самых востребованных докторов приедет в Вавожскую районную больницу и будет принимать пациентов несколько дней. А в июне в Вавожском районе побывает «Онкопатруль»

В планах кардиодесанта на 2022 год провести 11 выездов по республике и на каждом проконсультировать около 70-80 человек.