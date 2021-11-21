В больницах Удмуртии скончались еще 14 человек с COVID-19

Заразились за сутки 376 граждан.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии зафиксировано 376 новых случаев коронавирусной инфекции. Сводку по эпидемиологической обстановке на 21 ноября опубликовал на своей странице «ВКонтакте» региональный оперштаб по борьбе с заболеванием.

В частности, заразились 184 ижевчанина и 38 жителей Воткинска. Положительные тесты сдали также 34 человека в Завьяловском районе, 20 — в Малопургинском и 16 — в Якшур-Бодьинском. Инфицированы 15 можгинцев, 13 жителей Увинского района, 12 — в Вавожском, 10 — в Шарканском, 9 — в Можгинском, столько же в Кизнерском районе. По 5 случаев выявлено в Алнашском, Воткинском и Сюмсинском районах. В Селтинском районе зафиксирован 1 факт заболевания.

Отмечается, что среди заразившихся — 91 ребенок и 94 жителя старше 65 лет.

Из числа заболевших коронавирусом скончались 14 человек. Среди них — женщины в возрасте от 56 до 90 лет, а также мужчины от 52 до 79 лет.

Вылечен 301 пациент, их выписали из медучреждений.

Привился от коронавируса 611 301 житель республики, в том числе 398 348 прошли иммунизацию вторым компонентом. 107 202 человека получили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

С начала пандемии в Удмуртии отмечено 72 242 лабораторно подтвержденных факта заболевания COVID-19. Выздоровели 60 918 пациентов, умерли 3 146.

7 601 заболевший по состоянию на 21 ноября находится в удовлетворительном состоянии, 848 — в состоянии средней степени тяжести, 289 — в тяжелом состоянии.