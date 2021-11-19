38 жителей Ижевска отправили образцы своего эпителия по почте, чтобы стать донорами костного мозга

Отправка образца, его исследование и попадание в регистр доноров проходит бесплатно.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска выслали свой эпителий, чтобы дистанционно внести себя в регистр доноров костного мозга. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной почтовой связи Удмуртской Республики.

Чтобы стать потенциальными донорами, 38 человек выслали заказным письмом по почте образцы своего буккального эпителия — мазка с внутренней стороны щеки.

Проект запустили в середине лета 2021 года. Ранее, чтобы стать потенциальным донором, необходимо было исследовать кровь для определения генотипа, а сейчас достаточно мазка со внутренней стороны щеки.

В проекте могут участвовать жители России в возрасте от 18 до 45 лет, имеющие хорошее здоровье. Процедура попадания в регистр бесплатная, пересылку образца оплатит Почта России, а типирование и включение данных потенциального донора в регистр профинансирует Русфонд.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте. Далее добровольцу придет набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласием на обработку и передачу персональных данных. Мазок получится взять с помощью палочек, без чьей-либо помощи. Далее образец эпителия и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты проведут типирование и определят генотип добровольца. Полученные данные включат в информационную систему Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.