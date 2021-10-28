В Удмуртии стартовал проект помощи онкобольным пациентам

Пациенты после оперативного вмешательства будут без проволочек направлять на приём к специалисту.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии запущен совместный проект Республиканского онкодиспансера и ГКБ № 9 Ижевска по помощи гражданам, больным онкологией. Об этом на своей странице в Instagram сообщила вице-премьер Эльвира Пинчук.

Суть проекта состоит в направлении пациентов, нуждающихся в консультации после оперативного вмешательства, без лишних проволочек на приём к специалисту. Выписной лист с данными о здоровье больного будет сразу отправляться в онкодиспансер по защищённому каналу связи.

После выхода из больницы пациент будет знать дату приёма у онколога и в случае чего сможет рассчитывать на экстренную помощь. Время ожидания консультации после операции должно сократиться с 6 недель до 2-3 дней.

После отлаживания всех процессов к проекту присоединятся остальные поликлиники города.