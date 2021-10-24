Новый антирекорд: в Удмуртии зарегистрировали 395 заражений коронавирусом за сутки

Скончались 30 пациентов.



Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии поставлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки COVID-19 выявили у 395 жителей, сообщил оперштаб региона по борьбе с инфекцией на своей странице «ВКонтакте».

Заболели, в частности, 56 детей и 118 лиц старше 65 лет.

Почти половина новых случаев заражения отмечена в Ижевске: 179. В Воткинске коронавирус диагностировали у 39 человек, в Глазове — у 28, в Можге — у 21 горожанина. Кроме того, 17 случаев зарегистрировано в Якшур-Бодьинском районе, 14 — в Можгинском, 12 — в Завьяловском, 11 — в Игринском, 10 — в Увинском, 9 — в Шарканском. 8 больных выявили в Сарапуле, по 7 — в Селтинском и Балезинском районах, 6 — в Воткинском, по 5 — в Кизнерском и Камбарском. Заразились также 4 жителя Сарапульского района, по 3 диагноза поставили в Ярском и Малопургинском, по 2 — в Киясовском и Красногорском, по одному — в Алнашском, Граховском, Каракулинском районах.

Скончались 30 пациентов. Среди них одна женщина 38 лет, еще 15 умерших женщин — в возрасте от 60 до 87 лет. Летальные исходы отмечены у мужчин 40, 46, 49 и 59 лет. Возраст еще 10 скончавшихся мужчин — от 69 до 85 лет.

Вылечены и выписаны из медучреждений 368 пациентов.

Вакцинацией от COVID-19 охвачено 467 467 жителей Удмуртии. Из них 339 122 человека получили второй компонент. Однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» привито 77 116 лиц.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 61 345 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. Вылечены 49 569 человек, скончался 2 651. Состояние 7 430 пациентов оценивается как удовлетворительное, 1 663 — средней степени тяжести, 592 больных находятся в тяжелом состоянии.

В республике проведено 1 927 395 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 8 365.