Врачи ижевской ГКБ № 6 спасли молодую маму со 100% поражением лёгких на фоне ковида

Женщина находилась в реанимации 44 дня.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские врачи спасли больную ковидом молодую маму, у которой было выявлено 100% поражение лёгких. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Беременная женщина попала в ижевский роддом № 5, куда помещали больных коронавирусом мамочек. Ей сделали кесарево сечение и после появления на свет малыша отправили в реанимацию городской клинической больницы № 6.

За её жизнь боролась целая команда врачей: Александр Аникин, Михаил Кердань, Юлия Можаева, Мария Снигирева, Мария Спиридонова, Наталья Ремнякова. Молодая мама провела на аппарате неинвазивной вентиляции лёгких 44 дня.

Женщину удалось спасти общими усилиями реаниматологов, гинекологов, пульмонологов и терапевтов. Её выписали из больницы в начале октября. Мама и дочка теперь вместе.

Напомним, что в начале сентября врачам удалось с помощью ЭКМО спасти пациента со 100% поражением лёгких.