Коронавирус в Удмуртии: 128 новых заражений и два летальных случая

41 пациента выписали.

Ижевск. Удмуртия. Еще 128 случаев коронавируса выявили в Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Среди новых заболевших 63 жителя Ижевска, 21 житель Можги. Из районов региона больше всего зараженных в Сюмсинском районе – 17. Также ковид выявили у 6 жителей Сарапула, 6 жителей Кезского района, 6 жителей Можгинского района, 4 жителей Глазова, 2 жителей Кизнерского района, по одному случаю зарегистрировано в Вавожском, Каракулинском, Увинском районах. В списке 19 человек старше 65 лет.

Выздоровел 41 пациент. Скончались два человека – женщины 68 и 73 лет. В настоящее время в тяжелом состоянии остаются 103 пациента.

Число тех, кто решил вакцинироваться, приближается к 200 тыс. человек.