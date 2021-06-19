Глава Удмуртии призвал в два раза увеличить темпы вакцинации от коронавируса

Минздраву республики поручено открыть новые прививочные кабинеты в районах.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии назвал темпы вакцинации от коронавируса в республике недостаточными для предотвращения новых вспышек заболевания. Число вновь привитых необходимо увеличить в 2 раза. Об этом Александр Бречалов написал на своей странице в сети «ВКонтакте».

На данный момент за сутки в среднем в Удмуртии первую прививку от коронавируса получают 2-3 тысячи жителей. «Чтобы не допустить новых вспышек заболевания коронавирусной инфекцией в республике, этот показатель должен быть минимум в 2 раза выше», - сообщил руководитель региона.

Напомним, в Удмуртии сейчас работают 63 пункта вакцинации, в том числе 11 мобильных медицинских комплексов. Республиканскому Минздраву поручено организовать новые прививочные кабинеты и выездные бригады в районах.

Ранее глава республики заявил, что максимальный срок ожидания прививки для пациентов должен составлять не более 7 дней.