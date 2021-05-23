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За последние сутки в Удмуртии выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом

09:18, 23 мая, 2021
Андрей Бирюков
За последние сутки в Удмуртии выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом
09:18, 23 мая, 2021
Андрей Бирюков
31
0
#Удмуртия\n#здравоохранение\n#коронавирус
Фото: unsplash.com
31
0

Среди заболевших есть 9 детей до 14 лет и 5 человек старше 65 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки выявили 45 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Оперштаб на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Диагноз подтвердился у 18 жителей Ижевска, 10 жителей Глазова, 6 жителей Увинского района, 3 жителей Юкаменского района, по два случаях — в Балезинском, Сарапульском, Красногорском районах, один случай — в Воткинском, Завьяловском, Селтинском районах. 

Среди заболевших есть 9 детей до 14 лет и 5 человек старше 65 лет.

За сутки выздоровел 41 человек. 

На 23 мая в Удмуртии зафиксировали 33 806 случай заболевания COVID-19, 434 человек скончались, а 30 654 — выздоровели. 60 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. 

Кроме того, вакцинацию прошли 109 575 жителей республики. 84 831 из них получил второй компонент.

09:18, 23 мая, 2021
Андрей Бирюков
31
0
#Удмуртия\n#здравоохранение\n#коронавирус