Медики Удмуртии рассказали, как пережить жару

Врачи назвали главные риски резкого повышения температуры.

Ижевск. Удмуртия. В мае в Удмуртию пришел июльский зной. Врачи рассказали, как перепады температуры могут сказаться на самочувствии.

Специалисты Минздрава Удмуртии напомнили: с наступлением жары в группу риска прежде всего попадают дети и люди в возрасте: их организмы хуже приспособлены к резким температурным скачкам. Плохо переносят зной люди с лишним весом, а также страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

Гипертонический криз, сердечный приступ, инсульт, инфаркт - самые распространенные последствия жаркой погоды для лиц, имеющих проблемы с сердцем и сосудами. Высокие температуры вызывают перепады артериального давления, учащается сердцебиение, многие испытывают нехватку воздуха и боль в груди.

Медики советуют: в жаркие дни, выходя на улицу, надевать свободную легкую одежду из натуральных материалов, а чтобы обезопасить себя от солнечного удара, обязательно носить головной убор. В часы максимальной солнечной активности, примерно с полудня и до 4-х вечера лучше оставаться в проветриваемом помещении, а если пришлось оказаться на улице – искать затененные участки. Следует ограничить физические нагрузки, даже если вы работаете в свое удовольствие на даче, а также пить больше воды.

В жаркую погоду следует категорически воздержаться от спиртного, даже слабоалкогольных напитков.

Главными опасностями в жаркий период являются солнечный и тепловой удары.

Солнечный удар – это воздействие солнечных лучей на незащищенную поверхность головы. Оно вызывает застой крови в головном мозге, что приводит к нарушению потоотделения и расширению сосудов.

Тепловой удар – перегрев организма в целом. Он может быть спровоцирован долгим нахождением на солнцепеке или в закрытом душном помещении. Также можно перегреться, если работать на жаре в плотной синтетической одежде.

Симптомы перегрева организма:

• Внезапная головная боль, головокружение.

• Мышечная слабость.

• Тошнота, иногда рвота.

• Учащенное сердцебиение и дыхание.

• Мышечные спазмы.

• Помутнение в глазах, потеря сознания.

• Повышение температуры тела при отсутствии потоотделения.

Чтобы охладить организм, врачи советуют перенести пострадавшего в прохладное место, положить на лоб влажную ткань, а к телу – емкости с холодной водой, дать выпить воды или не очень сладкий чай с лимоном. И обязательно обратиться к врачу.