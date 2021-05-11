Медики Удмуртии рассказали, как пережить жару

Врачи назвали главные риски резкого повышения температуры.
Ижевск. Удмуртия. В мае в Удмуртию пришел июльский зной. Врачи рассказали, как перепады температуры могут сказаться на самочувствии.
Специалисты Минздрава Удмуртии напомнили: с наступлением жары в группу риска прежде всего попадают дети и люди в возрасте: их организмы хуже приспособлены к резким температурным скачкам. Плохо переносят зной люди с лишним весом, а также страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.
Гипертонический криз, сердечный приступ, инсульт, инфаркт - самые распространенные последствия жаркой погоды для лиц, имеющих проблемы с сердцем и сосудами. Высокие температуры вызывают перепады артериального давления, учащается сердцебиение, многие испытывают нехватку воздуха и боль в груди.
Медики советуют: в жаркие дни, выходя на улицу, надевать свободную легкую одежду из натуральных материалов, а чтобы обезопасить себя от солнечного удара, обязательно носить головной убор. В часы максимальной солнечной активности, примерно с полудня и до 4-х вечера лучше оставаться в проветриваемом помещении, а если пришлось оказаться на улице – искать затененные участки. Следует ограничить физические нагрузки, даже если вы работаете в свое удовольствие на даче, а также пить больше воды.
В жаркую погоду следует категорически воздержаться от спиртного, даже слабоалкогольных напитков.
Главными опасностями в жаркий период являются солнечный и тепловой удары.
Солнечный удар – это воздействие солнечных лучей на незащищенную поверхность головы. Оно вызывает застой крови в головном мозге, что приводит к нарушению потоотделения и расширению сосудов.
Тепловой удар – перегрев организма в целом. Он может быть спровоцирован долгим нахождением на солнцепеке или в закрытом душном помещении. Также можно перегреться, если работать на жаре в плотной синтетической одежде.
Симптомы перегрева организма:
• Внезапная головная боль, головокружение.
• Мышечная слабость.
• Тошнота, иногда рвота.
• Учащенное сердцебиение и дыхание.
• Мышечные спазмы.
• Помутнение в глазах, потеря сознания.
• Повышение температуры тела при отсутствии потоотделения.
Чтобы охладить организм, врачи советуют перенести пострадавшего в прохладное место, положить на лоб влажную ткань, а к телу – емкости с холодной водой, дать выпить воды или не очень сладкий чай с лимоном. И обязательно обратиться к врачу.