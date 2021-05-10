В Удмуртии коронавирус выявили у трёх детей

Всего за сутки в регионе заболели 42 человека.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки коронавирус выявили у 42 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб на своей странице «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 19 жителей Ижевска, 4 жителей Воткинска, 4 жителей Малопургинского района, 3 жителей Глазова, 3 жителей Дебесского района, 3 жителей Юкаменского района, 2 жителей Шарканского района, 2 жителей Красногорского района, 1 жителя Ярского района, 1 жителя Глазовского района.

Среди заболевших 3 ребёнка до 14 лет и 8 человек старше 65 лет.

52 пациента выздоровели и их выписали, ещё столько же находятся в тяжёлом состоянии.

Вакцинацию от коронавируса прошли 95 412 человек, из них 63 457 получили второй компонент.

Всего на 10 мая в Удмуртии зарегистрировано 33 221 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции.