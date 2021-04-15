Жители Удмуртии смогут проверить новообразования кожи на дне открытых дверей в онкодиспансере

Мероприятие пройдёт 24 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут проверить новообразования кожи на дне открытых дверей в Республиканском клиническом онкологическом диспансере. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Мероприятие пройдёт 24 апреля 2021 года с 9:00 до 13:00. Онкодиспансер находится по адресу улица Ленина, 102.

Предварительная регистрация открыта с 14 апреля. Для записи надо позвонить по номеру: 8 (3412) 68-25-79 с 18:00 до 20:00, или обратиться в регистратуру поликлиники Республиканского онкодиспансера с 17:00 до 19:00 в будни.

Приём онколога в этот день будет бесплатным. Направление не требуется. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.В ходе осмотра врач может назначить дополнительные исследования.