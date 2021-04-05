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Удмуртия оказалась в аутсайдерах по темпам вакцинации от коронавируса

08:30, 05 апреля, 2021
Анна Торхова
Удмуртия оказалась в аутсайдерах по темпам вакцинации от коронавируса
08:30, 05 апреля, 2021
Анна Торхова
598
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцинация\n#прививки
Фото: ИА «Сусанин»
598
0

В отстающих также регионы Северного Кавказа.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась в списке отстающих регионов по темпам вакцинации от ковида. Исследование провел РБК.
В республике привилось 2,95% населения. Меньший показатель наблюдается только на Кавказе - в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Кабардино-Балкарии. Аутсайдером стал Дагестан, где вакцинировались только 0,97% жителей. 
В целом по России первый компонент поставили 4,74% населения страны - это более 6 млн. 
Впереди всех по вакцинации Чукотский и Ненецкий автономные округа - 14,13% и 8,82% соответственно. Кроме того Чукотка в лидерах и по количеству получивших второй компонент - 7,72%. Также в тройке Москва, НАО и Сахалинская область. 
По данным на 5 апреля в Удмуртии прививки поставили 48 221 человека. Из них 35 167 получили второй компонент.
08:30, 05 апреля, 2021
Анна Торхова
598
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вакцинация\n#прививки