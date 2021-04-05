Удмуртия оказалась в аутсайдерах по темпам вакцинации от коронавируса

В отстающих также регионы Северного Кавказа.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась в списке отстающих регионов по темпам вакцинации от ковида. Исследование провел РБК

В республике привилось 2,95% населения. Меньший показатель наблюдается только на Кавказе - в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Кабардино-Балкарии. Аутсайдером стал Дагестан, где вакцинировались только 0,97% жителей.

В целом по России первый компонент поставили 4,74% населения страны - это более 6 млн.

Впереди всех по вакцинации Чукотский и Ненецкий автономные округа - 14,13% и 8,82% соответственно. Кроме того Чукотка в лидерах и по количеству получивших второй компонент - 7,72%. Также в тройке Москва, НАО и Сахалинская область.

По данным на 5 апреля в Удмуртии прививки поставили 48 221 человека. Из них 35 167 получили второй компонент.