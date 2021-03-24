Коронавирус в Удмуртии: 76 человек выздоровели и 1 пациент скончался

Всего за сутки ковид подтвердился еще у 80 жителей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали 80 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртской Республики.

Диагноз подтвердился у 26 жителей Ижевска, 8 жителей Глазова, 8 жителей Игринского района, 6 жителей Дебесского района, 5 жителей Увинского района, 4 жителей Воткинска, 4 жителей Ярского района, 3 жителей Кезского района, 3 жителей Балезинского района, 3 жителей Красногорского района, по 2 случая зафиксировали в Юкаменском, Селтинском, Кизнерском, Глазовском районах, по одному положительному тесту - в Можге и Сюмсинском районе.

За сутки врачи выписали 76 человек. По данным на среду, скончалась зараженная ковидом женщина - ей было 86 лет.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 30 184 случая коронавирусной инфекции. 26 762 человека выздоровели, 371 скончался. В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 107 пациентов.