85 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Игринском районе зарегистрировали больше случаев, чем в Глазове.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в Удмуртии выявили 85 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб в группе в соцсети «ВКонтакте». Среди заболевших 9 детей в возрасте до 14 лет и 17 человек старше 65 лет.

Диагноз подтвердился у 37 жителей Ижевска. 10 случаев зафиксировали в Игринском районе, 9 – в Глазове, 7 – в Граховском районе, 5 – в Ярском, по 3 – в Воткинске и Балезинском районе, по 2 – в Можге, Сарапуле, Шарканском и Можгинском районах, по одному случаю в Глазовском, Кизнерском, Юкаменском районах.

77 человек выздоровели, их выписали.

За год, прошедший с момента появления первого случая заражения ковидом в Удмуртии, диагноз поставили 30 023 жителям республики. 26 610 из них – вылечились, 370 – скончались. Прививку от коронавируса по состоянию на утро 22 марта поставили 41 424 человека. Из них 24 455 получили второй компонент.