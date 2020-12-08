196 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии, 5 человек скончались

С начала пандемии в республике зарегистрировали свыше 15 тыс. случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние сутки выявили 196 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

На утро 8 декабря диагноз подтвердился у 123 жителей Ижевска, 15 жителей Завьяловского района, 14 - Красногорского района, 9 жителей Глазова, 6 жителей Сарапула. По пять случаев зарегистрировано в Глазовском и Каракулинском районах, по два – в Алнашском, Игринском, Кезском, Малопургинском, Селтинском, Увинском районах, по одному – в Можге, Граховском, Кизнерском, Киясовском, Сарапульском, Сюмсинском, Юкаменском районах.

132 человека выздоровели, их выписали.

Зарегистрировано 5 летальных случаев у пациентов с коронавирусом. Двум женщинам было по 85 лет, одной - 80, мужчинам — 54 года и 57 лет.

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 15 025 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 11 749 человек выздоровели, 249 – скончались. Состояние заболевших: 2 066 в удовлетворительном состоянии, 766 средней степени тяжести, 195 в тяжелом состоянии.