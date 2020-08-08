Ещё 27 случаев коронавируса зарегистрировали в Удмуртии

Домой выписали 21 пациента.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки зарегистрировано еще 27 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на официальной странице правительства Удмуртской Республики в соцсети Вконтакте.

Диагноз подтвердился у 15 жителей Ижевска, 7 жителей Завьяловского района, по два случая выявлено в Воткинске, Сарапуле и один - в Воткинском районе.

21 пациент в Удмуртии выздоровел. За сутки летальных случаев нет.

Всего же на 8 августа с начала пандемии в республике зарегистрировано 2574 зараженных. 2149 пациентов отправили домой, они здоровы, 55 пациентов скончались. 19 человек в настоящее время находятся в тяжелом состоянии.