В Удмуртии пересмотрят дело врача, оправданного после смерти пациента

Его обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

Глазов. Удмуртия. Глазовский суд в Удмуртии начал пересматривать дело врача скорой помощи, который ранее был оправдан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Ночью 14 апреля 2017 года молодой человек обратился в отделение приемного покоя Глазовской больницы с жалобами на боли в сердце и голове, высокое давление. Врач осмотрел пациента и без диагностики рекомендовал пойти ему домой, выпить «Корвалол» и лечь спать. Прибыв домой, молодой человек умер от острой сердечной недостаточности.

Врачу предъявили обвинение в том, что он ненадлежаще исполнил свои обязанности, не установил диагноз, не убедился в отсутствии показаний для госпитализации, не оказал медицинскую помощь.

Несмотря на это, суд не усмотрел причинно-следственной связи между неисполнением обязанностей и смертью пациента и оправдал его.

Гособвинитель обжаловал решение суда. Верховный суд отменил оправдательный приговор.