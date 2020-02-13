Врачам в Удмуртии запретили советовать родителям отказываться от новорожденных с синдромом Дауна

Республика стала шестым регионом в России, где появился такой запрет.

Ижевск. Удмуртия. Медицинским работникам Удмуртии запретили советовать родителям отказываться от новорожденных с синдромом Дауна. Минздрав Удмуртии опубликовал соответствующее распоряжение.

В документе поясняется, как нужно вести себя врачу, если у женщины родился малыш с подозрением на хромосомную патологию. Роженицу информируют о росте, весе малыша, и при подозрениях на синдром Дауна врач сообщает о внешних особенностях ребенка. Отмечается, что медработнику запрещено говорить слова «Подозрение на синдром Дауна» до обследования ребенка.

Позднее, когда с женщиной обсуждают диагноз малыша, врачу запрещено высказывать личное мнение и прогнозы, излагать свое видение жизни ребенка в семье, разлучать новорожденного с матерью без медицинских показаний.

Окончательно диагноз ребенка родителям сообщает врач-генетик после проведения всех обследований. Семью консультируют по хромосомной патологии, вручают брошюру с координатами общественной организации «Солнечные дети».

Отметим, Удмуртия стала уже шестым регионом в России, где врачам запрещено рекомендовать родителям отказываться от «особенных» детей.