В Удмуртии ожидается небольшой рост по заболеваемости гриппом и ОРВИ

На конец первой недели февраля эпидпорог по гриппу и ОРВИ не превышен.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация, эпидпорог не превышен ни по одной из возрастных групп. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

На 8 февраля в регионе 48 подтверждённых случаев гриппа, в том числе у 24 детей. По прогнозам медиков, небольшой рост заболеваемости продолжится и на следующей неделе, а потом пойдет на спад.

Отмечается, что все республиканские медучреждения обеспечены необходимым оборудованием и материалами для лечения пациентов с диагнозом ОРВИ и грипп. Готовы 730 койкомест в 20 стационарах региона. Их количество при необходимости может быть увеличено в разы.

«Несмотря на то, что во многих регионах России эпидпорог уже превышен, у нас сохраняется стабильная ситуация. Это происходит благодаря осенней прививочной кампании, которая охватила 48,7% совокупного населения республики», — сказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

Также он обозначил «важнейшую задачу» — продолжать ежедневный мониторинг наличия масок в аптечной сети и их стоимости.

Напомним, 5 февраля в региональном кабмине прошло совещание с участием УФАС по Удмуртсии по мониторингу цен на маски и их наличие в аптечной сети.