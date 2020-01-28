Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии остается ниже эпидпорога на 7,5%

17 человек «подхватили» грипп.

Ижевск. Удмуртия. За последнюю неделю ОРВИ заболели 9925 жителей Удмуртии, из них больше 7 тыс. – дети. В Ижевске с жалобами за медпомощью в больницы обратились более 5 тыс. человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 7,5%, в Ижевске – на 26,7%. Эпидемическое неблагополучие с превышением сезонных показателей было зарегистрировано в Дебесском и Кезском районах республики.

После исследований лабораторно подтверждены 5 случаев гриппа «B» и 12 случаев гриппа «A».

Напомним, первые случаи гриппа были зарегистрированы в Удмуртии 21 января.