Бесплатный осмотр молочных желез и кожи проведут врачи-онкологи в Ижевске

Для приема необходима предварительная запись.

Ижевск. Удмуртия. День открытых дверей по ранней диагностике злокачественных новообразований молочной железы и кожных покровов пройдет в поликлинике Республиканского онкодиспансера в Ижевске. Прием бесплатный, направление от врача не требуется, сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Пройти обследование у онколога приглашают 1 февраля с 09:00 до 14:00. Предварительная запись открыта до 31 января с 16:00 до 18:00 по телефону регистратуры: 68-25-79.

Жители Ижевска могут записаться при личном обращении в регистратуру диспансера.

На прием с собой нужно взять паспорт и полис.