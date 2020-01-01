График дежурства больниц в новогодние праздники опубликовали в Ижевске

Горожан не оставят без медицинской помощи.

Ижевск. Удмуртия. В новогодние праздники больницы Ижевска устроили дежурство. График опубликован на официальном сайте администрации города.

В республиканской стоматологической поликлинике (Коммунаров, 231) неотложную стоматологическую медицинскую помощь можно будет получить 2, 4, 6, 8 января с 9:00 до 18:00.

Кабинет неотложной стоматологической помощи в стоматологической поликлинике №1 (Советская, 20) будет работать 1, 3, 5, 7 января с 9:00 до 6:00, 2, 4, 6, 8 января с 21:00 до 6:00.

Оказывать экстренную медицинскую помощь на территории Ижевска будут по расписанию:

1 января

Хирургия /гнойная хирургия - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);

Гинекология - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);

Кардиология - Республиканский клинико-диагностический центр (Ленина, 87б);

Урология - 1 Республиканская клиническая больница (Воткинское шоссе, 57);

Травматология - Городская больница №3 (Нагорная, 56);

Лор - Городская клиническая больница №7 (Воткинское шоссе, 81);

2 января

Хирургия /гнойная хирургия - Городская клиническая больница №2 (30 Победы, 30);

Гинекология - Городская клиническая больница №9 (Промышленная, 52/1);

Кардиология - Республиканский клинико-диагностический центр (Ленина, 87б);

Урология - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);

Травматология - Городская больница №3 (Нагорная, 56);

Лор - Городская клиническая больница №7 (Воткинское шоссе, 81);

3 января

Хирургия /гнойная хирургия - Городская клиническая больница №8, Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);

Гинекология - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);

Кардиология - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);

Урология - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);

Травматология - Городская больница №3 (Нагорная, 56);

Лор - Городская клиническая больница №7 (Воткинское шоссе, 81).

4 января

Хирургия /гнойная хирургия - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);

Гинекология - Городская клиническая больница №8 (Серова, 65);

Кардиология - Республиканский клинико-диагностический центр (Ленина, 87б);

Урология - 1 Республиканская клиническая больница (Воткинское шоссе, 57);

Травматология - Городская клиническая больница №3 (Нагорная, 56);

Лор - Городская клиническая больница №7 (Воткинское шоссе, 81).

5 января

Хирургия /гнойная хирургия - Городская клиническая больница №2 (30 лет Победы, 30);

Гинекология - Городская клиническая больница №9 (Промышленная, 52/1);

Кардиология - Республиканский клинико-диагностический центр (Ленина, 87б);

Урология - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);

Травматология - Городская больница №3 (Нагорная, 56);

Лор - Городская клиническая больница № 7 (Воткинское шоссе, 81).

6 января

Хирургия /гнойная хирургия - Городская клиническая больница №9 (Промышленная, 52/1), Городская клиническая больница №2 (30 лет Победы, 30);

Гинекология - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);

Кардиология - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);

Урология - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);

Травматология - Городская больница №3 (Нагорная, 56);

Лор - Городская клиническая больница №7 (Воткинское шоссе, 81).

7 января

Хирургия /гнойная хирургия - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);

Гинекология - Городская клиническая больница №8 (Серова, 65);

Кардиология - Республиканский клинико-диагностический центр (Ленина, 87б);

Урология - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);

Травматология - Городская больница №3 (Нагорная, 56);

Лор - Городская клиническая больница №7 (Воткинское шоссе, 81).

8 января

Хирургия /гнойная хирургия - Городская клиническая больница №2 (30 лет Победы, 30);

Гинекология - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);

Кардиология - Республиканский клинико-диагностический центр (Ленина, 87б);

Урология - 1 Республиканская клиническая больница (Воткинское шоссе, 57);

Травматология - Городская больница №3 (Нагорная, 56);

Лор - Городская клиническая больница №7 (Воткинское шоссе, 81).