График дежурства больниц в новогодние праздники опубликовали в Ижевске

Горожан не оставят без медицинской помощи.
Ижевск. Удмуртия. В новогодние праздники больницы Ижевска устроили дежурство. График опубликован на официальном сайте администрации города.
В республиканской стоматологической поликлинике (Коммунаров, 231) неотложную стоматологическую медицинскую помощь можно будет получить 2, 4, 6, 8 января с 9:00 до 18:00.
Кабинет неотложной стоматологической помощи в стоматологической поликлинике №1 (Советская, 20) будет работать 1, 3, 5, 7 января с 9:00 до 6:00, 2, 4, 6, 8 января с 21:00 до 6:00.
Оказывать экстренную медицинскую помощь на территории Ижевска будут по расписанию:
1 января
Хирургия /гнойная хирургия - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);
Гинекология - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);
Кардиология - Республиканский клинико-диагностический центр (Ленина, 87б);
Урология - 1 Республиканская клиническая больница (Воткинское шоссе, 57);
Травматология - Городская больница №3 (Нагорная, 56);
Лор - Городская клиническая больница №7 (Воткинское шоссе, 81);
2 января
Хирургия /гнойная хирургия - Городская клиническая больница №2 (30 Победы, 30);
Гинекология - Городская клиническая больница №9 (Промышленная, 52/1);
Кардиология - Республиканский клинико-диагностический центр (Ленина, 87б);
Урология - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);
Травматология - Городская больница №3 (Нагорная, 56);
Лор - Городская клиническая больница №7 (Воткинское шоссе, 81);
3 января
Хирургия /гнойная хирургия - Городская клиническая больница №8, Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);
Гинекология - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);
Кардиология - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);
Урология - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);
Травматология - Городская больница №3 (Нагорная, 56);
Лор - Городская клиническая больница №7 (Воткинское шоссе, 81).
4 января
Хирургия /гнойная хирургия - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);
Гинекология - Городская клиническая больница №8 (Серова, 65);
Кардиология - Республиканский клинико-диагностический центр (Ленина, 87б);
Урология - 1 Республиканская клиническая больница (Воткинское шоссе, 57);
Травматология - Городская клиническая больница №3 (Нагорная, 56);
Лор - Городская клиническая больница №7 (Воткинское шоссе, 81).
5 января
Хирургия /гнойная хирургия - Городская клиническая больница №2 (30 лет Победы, 30);
Гинекология - Городская клиническая больница №9 (Промышленная, 52/1);
Кардиология - Республиканский клинико-диагностический центр (Ленина, 87б);
Урология - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);
Травматология - Городская больница №3 (Нагорная, 56);
Лор - Городская клиническая больница № 7 (Воткинское шоссе, 81).
6 января
Хирургия /гнойная хирургия - Городская клиническая больница №9 (Промышленная, 52/1), Городская клиническая больница №2 (30 лет Победы, 30);
Гинекология - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);
Кардиология - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);
Урология - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);
Травматология - Городская больница №3 (Нагорная, 56);
Лор - Городская клиническая больница №7 (Воткинское шоссе, 81).
7 января
Хирургия /гнойная хирургия - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);
Гинекология - Городская клиническая больница №8 (Серова, 65);
Кардиология - Республиканский клинико-диагностический центр (Ленина, 87б);
Урология - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);
Травматология - Городская больница №3 (Нагорная, 56);
Лор - Городская клиническая больница №7 (Воткинское шоссе, 81).
8 января
Хирургия /гнойная хирургия - Городская клиническая больница №2 (30 лет Победы, 30);
Гинекология - Городская клиническая больница №6 (Труда, 1);
Кардиология - Республиканский клинико-диагностический центр (Ленина, 87б);
Урология - 1 Республиканская клиническая больница (Воткинское шоссе, 57);
Травматология - Городская больница №3 (Нагорная, 56);
Лор - Городская клиническая больница №7 (Воткинское шоссе, 81).