Почти 20 тыс жителей Удмуртии заболели ОРВИ за прошедшую неделю

За медицинской помощью обратились более 9,5 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшую неделю ОРВИ заболели 19 818 человек. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике, с 11 по 17 февраля за медицинской помощью обратились 9 522 человека.

Эпидемическое неблагополучие зарегистрировано в Каракулинском, Игринском, Дебесском, Юкаменском, Глазовском, Камбарском районах, в Сарапуле, Воткинске и Можге.

По результатам лабораторных исследований установлено 146 случаев заболевания гриппом А.

Напомним, что с 12 по 18 февраля из-за эпидемии ОРВИ в Ижевске закрыли на карантин все школы, а также 7 школ в Воткинском, Граховском, Игринском, Кезском, Можгинском районах и Воткинске. Полностью было закрыты 9 детских садов в Игринском, Киясовском, Красногорском, Сарапульском, Увинском районах и Сарапуле.