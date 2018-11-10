Прививать от гриппа будут на Центральной площади Ижевска в субботу

Передвижной комплекс будет работать с 12:00 до 16:00.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска в эту субботу могут поставить прививку против гриппа. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики, сделать это можно 10 ноября с 12:00 до 16:00 на Центральной площади города. Передвижной медицинский комплекс будет работать на стоянке между площадью и ГКБ №2.

Для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт и полис.

По данным Управления Роспотребнадзора по региону, по состоянию на 7 ноября прививку от гриппа поставили 272 739 жителей Удмуртии, в том числе 102 960 детей.