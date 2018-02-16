Ижевские дефибрилляторы отправят в 7 городов проведения чемпионата мира по футболу

Проводить реанимационные мероприятия смогут и те, кто не имеет медобразования.

Ижевск. Удмуртия. Автоматические дефибрилляторы, которые производит ижевский завод «Аксион», отправят в 7 городов проведения чемпионата мира по футболу. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, прибор соответствует двум главным критериям - цене и качеству.

Как рассказала главный конструктор медтехники предприятия Татьяна Моисеева, дефибриллятор сам распознает сердечные нарушения и формирует электрический заряд. Это позволяет людям без специального образования самостоятельно проводить реанимационные мероприятия. Электрический заряд не подается, если реанимация не требуется.

Напомним, ранее Минздрав России поддержал инициативу Удмуртии использовать дефибрилляторы в местах массового скопления людей.