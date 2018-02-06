Прибор включат в список для оказания первой помощи.

Ижевск. Удмуртия. Минздрав России поддержал инициативу Удмуртии использовать дефибрилляторы в местах массового скопления людей. По словам спикера регионального парламента Алексея Прасолова, это позволит сохранить жизни людей, в случае возникновения у них проблем с сердцем.

Прибор включат в список для оказания первой помощи, пишут Известия.

В настоящее время такого способа сердечно-легочной реанимации в перечне нет. После внесения поправок в документ дефибрилляторы появятся на вокзалах, в аэропортах, метро, на стадионах, в торговых центрах и так далее.

Согласно приказу Минздрава, первой помощью в части сердечно-легочной реанимации на сегодняшний день является: «давление руками на грудину пострадавшего», искусственное дыхание «рот ко рту» и «рот к носу».

Специалисты отметили, прежде чем применять дефибрилляторы для первой помощи, нужно научить людей ими правильно пользоваться.