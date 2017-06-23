Карантин по птичьему гриппу сняли в Малопургинском районе

Причиненный ущерб подсобным хозяйствам составил более 58 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Малопургинском районе сняли карантин по птичьему гриппу. Такое сообщение появилось на сайте Главного управления ветеринарии по Удмуртии.

«В связи с проведёнными комплексными противоэпизоотическими мероприятиями по профилактике и ликвидации высокопатогенного гриппа птиц распоряжением врио главы Удмуртской Республики №220-РГ от 22 июня 2017 года снят карантин в МО «Малопургинское» Малопургинского района Удмуртской Республики», - говорится в сообщении.

О падеже птицы в личном хозяйстве сотрудникам ветстанции житель Малой Пурги сообщил 24 мая. К этому моменту погибли 7 куриц. После получения предварительного диагноза всю зараженную птицу убили.

Позже в районе решили отстреливать диких птиц. Общий материальный ущерб подсобным хозяйствам составил 58 206 рублей. Власти республики назвали в качестве возможного виновника возникновения птичьего гриппа компанию «Евродон» из Ростовской области. В тот же день предприятие сообщило корреспонденту «Сусанина», что прекратило поставку индейки еще в начале апреля 2017 года.