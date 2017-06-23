  • $ 60 ↑
  • € 66.8 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Карантин по птичьему гриппу сняли в Малопургинском районе

      11:01, 23 июня, 2017
      Яна Шамаева
      11:01, 23 июня, 2017
      Яна Шамаева
      166
      0
      #Ижевск\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#птичий грипп
      Фото: pixabay.com
      166
      0

      Причиненный ущерб подсобным хозяйствам составил более 58 тыс. рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В Малопургинском районе сняли карантин по птичьему гриппу. Такое сообщение появилось на сайте Главного управления ветеринарии по Удмуртии.

      «В связи с проведёнными комплексными противоэпизоотическими мероприятиями по профилактике и ликвидации высокопатогенного гриппа птиц распоряжением врио главы Удмуртской Республики №220-РГ от 22 июня 2017 года снят карантин в МО «Малопургинское» Малопургинского района Удмуртской Республики», - говорится в сообщении.

      О падеже птицы в личном хозяйстве сотрудникам ветстанции житель Малой Пурги сообщил 24 мая. К этому моменту погибли 7 куриц. После получения предварительного диагноза всю зараженную птицу убили.

      Позже в районе решили отстреливать диких птиц. Общий материальный ущерб подсобным хозяйствам составил 58 206 рублей. Власти республики назвали в качестве возможного виновника возникновения птичьего гриппа компанию «Евродон» из Ростовской области. В тот же день предприятие сообщило корреспонденту «Сусанина», что прекратило поставку индейки еще в начале апреля 2017 года. 

      11:01, 23 июня, 2017
      Яна Шамаева
      166
      0
      #Ижевск\n#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#птичий грипп

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали

      09:53, 22 июня, 2017
      6866

      Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

      4508
      13:02, 18 июня, 2017

      Пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии убили в Ижевске

      4125
      15:16, 20 июня, 2017

      Двое детей выпали из окон в Ижевске за выходные

      3729
      18:26, 18 июня, 2017

      Источник: вице-премьера Удмуртии Рафиса Касимова задержали дома в 5 часов утра

      3654
      12:24, 22 июня, 2017

      Самарский фермер сконструировал летающую тарелку

      11:37, 17 июня, 2017
      953

      Минтруд предложил сократить новогодние каникулы в 2018 году

      907
      13:54, 20 июня, 2017

      Сборная России по футболу уступила португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка Конфедераций

      833
      09:24, 22 июня, 2017

      Россияне стали реже путешествовать за границу

      698
      17:02, 18 июня, 2017

      В Трудовой кодекс ввели уточнения о повышенной оплате за сверхурочную работу

      549
      14:28, 19 июня, 2017

      Власти Бельгии призывают Еврокомиссию пощадить картошку фри

      18:38, 20 июня, 2017
      976

      Автомобили «Lada» теряют популярность в Европе

      619
      16:49, 17 июня, 2017

      В Лас-Вегасе ушел из жизни рэпер Prodigy

      540
      10:05, 21 июня, 2017

      В Берлине за насилие над русской школьницей мигрант получил условный срок

      520
      16:36, 20 июня, 2017

      Гей-марш в Киеве собрал 2,5 тысячи человек

      518
      16:58, 18 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: задержание Рафиса Касимова и арест имущества Соловьева

      22 июня, 2017

      День памяти и скорби

      22 июня, 2017

      Удмуртия в минуту: вершина региона и расселения при строительстве проспекта Калашникова

      21 июня, 2017