Ижевск. Удмуртия. Наиль Мухамедзянов, накануне сложивший полномочия зампредседателя Госсовета Удмуртии, рассказал о причинах своего решения. Об этом он написал на своей странице ВКонтакте.

Напомним, ранее Мухамедзянов подал заявление о прекращении депутатских полномочий. В своем обращении в соцсетях он исключил любые скрытые мотивы и подчеркнул, что это только его решение.

По его словам, он уходит, чтобы полностью сосредоточиться на собственном бизнесе, который требует внимания, и проводить больше времени с семьёй.

«Хочется уделять больше внимания любимой супруге и дочерям. Чтобы спустя годы, младшие дочери с радостью вспоминали, как мы вместе проводили время, а не то, как папа постоянно пропадал на работе», — написал он.

Мухамедзянов поблагодарил коллег и жителей Ленинского района Ижевска, интересы которых представлял 23 года — сначала в городской думе, затем в республиканском парламенте.

Он отметил, что уходит со спокойной душой, так как ключевая задача — бюджет на 2026 год и ближайшую трехлетку — выполнена.

«Депутатская работа многому меня научила, подарила новых друзей, единомышленников. Настало время уступить дорогу молодым, энергичным, инициативным парламентариям, а мне — идти дальше. Друзья, не прощаюсь, всегда на связи», — закончил своё обращение Наиль Мухамедзянов.

Напомним, Анатолия Наумова избрали новым зампредом Госсовета Удмуртии и председателем комиссии по бюджету.