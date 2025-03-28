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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевчане могут обновить свои дворы в рамках новой программы по самообложению

12:40, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевчане могут обновить свои дворы в рамках новой программы по самообложению
12:40, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
327
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#дворы
Источник фото: ИА «Сусанин»
327
0

Так как работы проведут в 2025 году, заявки собирают уже сейчас.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 27 марта заработала новая программа по самообложению граждан «Ижевский дворик — благоустройство дворовых территорий». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Проект является продолжением программы «Формирование комфортной городской среды». Председатель Объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев пояснил, что в рамках него во дворе, как минимум, отремонтируют проезды, освещение и установят скамейки и урны. В качестве дополнительных работ можно обустроить парковку, установить детское и спортивное оборудование, провести озеленение и выполнить другие идеи.

Главным условием участия в программе является софинансирование работ заявителем. Владельцы квартир должны будут оплатить не менее 20% от общей стоимости проекта. 

Заявки на благоустройство двора можно подать до 28 апреля. Их принимают от управляющих компаний, ТСЖ и собственников жилья. Заявки в бумажном виде нужно предоставить в районные отделы благоустройства. Также желающие могут получить консультацию по телефону 414-745 или 414-744.

Отмечается, что подать заявку на участие в программе не могут дома, в которые уже были вложены бюджетные средства по данному перечню работ. 

Ремонты пройдут в 2025 году. Преимущество на одобрение заявки будет у тех домов, которые ранее подавались в программу «Формирование комфортной городской среды», но до них не дошла очередь. Таких дворов в Ижевске больше 80. 

«Друзья, это хорошая возможность благоустроить придомовую территорию! Времени на раскачку, как обычно, нет. Быстрые сроки приема заявок на 2025 год связаны с необходимостью проведения работ уже в этом году. Объём софинансирования пока тоже точно ещё не известен, планируем уточнять эту информацию», — заявил председатель Объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев.  

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12:40, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
327
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#дворы