Главе Ижевска предложили спилить деревья в сквере Дружбы

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска заверила, что вырубать деревья в сквере Дружбы никто не планирует. Об этом сообщается на странице главы города Дмитрия Чистякова в соцсетях.

Под одним из постов там появился комментарий с предложением от горожанина Фарида Мухамедшина: «Погода вполне позволяет продолжать работы по реконструкции сквера с мемориалом "Пушка"! Когда начнётся спил деревьев в этом сквере? Очевидно же, что деревья надо заменять на кустарниковые посадки?».

Гражданину ответил официальный аккаунт администрации Ижевска:

«Оснований для вырубки деревьев в сквере Дружбы нет, так как деревья здоровые. Весной 2025 года будут проведены работы по санитарной и омолаживающей обрезке деревьев. Проект реконструкции не разрабатывался».

Напомним, осенью 2024 года прошло благоустройство памятника бойцам 174-го отдельного артдивизиона имени Комсомола Удмуртии. Также была обновлена площадка, расположенная непосредственно рядом с памятником.