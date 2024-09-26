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Новые деревья высадят на улице Ленина в Ижевске 19 октября

10:40, 26 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Новые деревья высадят на улице Ленина в Ижевске 19 октября
10:40, 26 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Ижевск\n#благоустройство\n#деревья
Фото: администрация Ижевска
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На трамвайной остановке «Банк «Зенит» приподнимут посадочные площадки.

Ижевск. Удмуртия. На улице Ленина в Ижевске высадят 60 новых деревьев 19 октября. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков во время прямого эфира 25 сентября.

Деревья появятся на участке от улицы Карла Маркса до улицы Коммунаров. Кроме того, до конца сентября на участке уложат второй слой асфальта и доделают тротуары.

Также отмечается, что на остановке «Банк Зенит» подрядчик приподнимет посадочные площадки трамвайных остановок, а у остановки «Дом одежды» установят лежачих полицейских. Остановочные павильоны уже изготавливают, их установка запланирована в конце октября. 

10:40, 26 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
80
0
#Ижевск\n#благоустройство\n#деревья