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Сухой фонтан тестируют в Парке деревянных скульптур посёлка Ува

17:30, 17 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Сухой фонтан тестируют в Парке деревянных скульптур посёлка Ува
17:30, 17 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
127
0
#Ува\n#благоустройство\n#фонтан
Фото: Кадр из видео
127
0

После всех проверок его законсервируют до весны.

Ува. Удмуртия. В посёлке Ува идёт тестирование сухого фонтана в Парке деревянных скульптур. Об этом в соцсетях сообщил глава Увинского района Удмуртии Владимир Головин.

«Данный объект является частью очередного этапа благоустройства парка, выбор которого основывался на результатах голосования жителей района. После завершения тестирования объект будет поставлен на консервацию. Это значит, что он продолжит свою работу только в следующем году», — написал глава района.

Он также отметил, что на 2025 год планируется продолжение работ по благоустройству парка, поскольку жители снова проголосовали за его улучшение в рамках нацпроекта.

17:30, 17 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
127
0
#Ува\n#благоустройство\n#фонтан