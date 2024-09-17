Сухой фонтан тестируют в Парке деревянных скульптур посёлка Ува

Ува. Удмуртия. В посёлке Ува идёт тестирование сухого фонтана в Парке деревянных скульптур. Об этом в соцсетях сообщил глава Увинского района Удмуртии Владимир Головин.

«Данный объект является частью очередного этапа благоустройства парка, выбор которого основывался на результатах голосования жителей района. После завершения тестирования объект будет поставлен на консервацию. Это значит, что он продолжит свою работу только в следующем году», — написал глава района.

Он также отметил, что на 2025 год планируется продолжение работ по благоустройству парка, поскольку жители снова проголосовали за его улучшение в рамках нацпроекта.