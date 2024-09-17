В ижевском парке космонавтов высадят деревья в качестве компенсации за строительство тротуара

Ижевск. Удмуртия. В октябре в парке Космонавтов в Ижевске проведут компенсационную высадку деревьев. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев.

Он отметил, что совместно с андрологом парка уже подобраны редкие и ценные породы деревьев.

Деревья будут посажены в качестве компенсации за то, что парк передал городу землю под строительство тротуара у школы №69. Жители района давно просили проложить там пешеходную дорожку вместо грунтовой тропинки, которая был отсыпана асфальтовой крошкой.

Земля принадлежала парку Космонавтов и расстояние между ограждениями школы и парка было недостаточным для строительства тротуара. В 2024 году эту задачу удалось решить и провести межевание территории. Парк Космонавтов немного отодвинул ограждение.

Тротуар построят в рамках программы «Пешеходный Ижевск». Работы планируется завершить до 22 сентября.