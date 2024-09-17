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В ижевском парке космонавтов высадят деревья в качестве компенсации за строительство тротуара

08:30, 17 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В ижевском парке космонавтов высадят деревья в качестве компенсации за строительство тротуара
08:30, 17 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#парк Космонавтов\n#школа\n#тротуар\n#деревья
Фото: vk.com/faritgubaew
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Уже подобраны редкие и ценные породы.

Ижевск. Удмуртия. В октябре в парке Космонавтов в Ижевске проведут компенсационную высадку деревьев. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев. 

Он отметил, что совместно с андрологом парка уже подобраны редкие и ценные породы деревьев. 

Деревья будут посажены в качестве компенсации за то, что парк передал городу землю под строительство тротуара у школы №69. Жители района давно просили проложить там пешеходную дорожку вместо грунтовой тропинки, которая был отсыпана асфальтовой крошкой. 

Земля принадлежала парку Космонавтов и расстояние между ограждениями школы и парка было недостаточным для строительства тротуара. В 2024 году эту задачу удалось решить и провести межевание территории. Парк Космонавтов немного отодвинул ограждение

Тротуар построят в рамках программы «Пешеходный Ижевск». Работы планируется завершить до 22 сентября. 

08:30, 17 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
101
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парк Космонавтов\n#школа\n#тротуар\n#деревья